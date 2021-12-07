В Минэкономики прогнозируют рост средней зарплаты в Украине: какой будет ее размер в ближайшие годы

В Минэкономики прогнозируют рост средней зарплаты в Украине: какой будет ее размер в ближайшие годы

По прогнозам ведомства, уже в следующем году украинцы будут зарабатывать около 600 долларов в месяц.

Средняя заработная плата в Украине в 2022 году может достигнуть 15 тыс. 778 грн., что эквивалентно почти 600 долларам.

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Об этом идет речь в консенсус-прогнозе Министерства экономики.

Также отмечается, что в 2023 году месячная зарплата среднестатистического украинца может возрасти до 17 тыс. 425 грн. (657 долларов), а в 2024 году должна достичь 19 тыс. 258 грн. (726 долларов).

Стоит сказать, что по данным Госстата, реальная заработная плата в Украине в октябре 2021 года на 4% по сравнению с октябрем 2020 года выросла. Самую высокую зарплату получили в Киеве, самую маленькую – в Черновицкой области.

Напомним, ранее сообщалось, что для большинства украинцев основной источник дохода — заработная плата, а свой текущий уровень дохода большинство оценило как низкий или ниже среднего. Соответствующий опрос провела социологическая группа "Рейтинг".

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