В Минэкономики рассказали, как возвращение акциза на горючее повлияет на цену

Возврат акциза на горючее не должен отразиться на стоимости горючего для граждан.

Частичный возврат акциза на горючее имеет важное значение для наполнения государственного дорожного фонда и ускорения восстановления поврежденной оккупантами инфраструктуры. В то же время это решение не должно отразиться на стоимости горючего для граждан.

Об этом сообщил первый заместитель Министра экономики Украины Денис Кудин.

"Акциз – это главный механизм наполнения дорожного фонда. Враг разрушает нашу инфраструктуру – дороги, мосты, которые очень нужны для экономики. Следовательно, нужен источник для их ремонта. И этот источник – дорожный фонд. Частичный возврат акциза позволит правительству продолжить восстановление и дорог, и мостов. Мы надеемся, что введение акциза отрицательно не отразится на гражданах. Люди фактически этого не должны почувствовать", — отметил он.

По его словам, наблюдается тенденция к снижению стоимости нефтепродуктов на мировых рынках. Поэтому правительство рассматривает предложение о возвращении части акциза. Повышение цен на горючее из-за этого решения не ожидается.

В начале войны правительство разработало ряд предложений, чтобы снизить цену горючего для населения. Решение предусматривало упразднение акциза и снижение НДС с 20% до 7%.

Напомним, эксперт заявил, что бензин и дизель могут подешеветь на 3-4 грн за литр.

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