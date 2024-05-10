В Минэнерго не исключают повышения тарифов на свет

Об этом в эфире телемарафона сказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

"Мы анализируем все доступные нам финансовые ресурсы, в том числе оказываемую помощь от наших партнеров, которая задекларирована ими и что будет предоставлена в ближайшее время. Анализируем возможности наших энергетических предприятий, в том числе обсуждаем возможность повышения тарифа", — сказала она.

Замминистра отметила, что решение о подорожании света еще не принято, но не исключает, что правительству придется повысить тариф, чтобы иметь ресурсы для подготовки к следующему отопительному сезону.

"Сейчас с теми повреждениями, которые есть, прогнозируется значительный дефицит в течение следующего отопительного сезона. Тогда могут быть отключения и бытовых потребителей. Мы пытаемся искать и внедрять решения, которые смягчат эти последствия зимой", — добавила Гринчук.

Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует быстрое и существенное повышение цен на электрическую энергию.