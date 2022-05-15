В Минэнерго объяснили нежелание Орбана отказываться от российских энергоносителей: Венгрия имеет коррупционный газовый контракт с РФ

В Минэнерго объяснили нежелание Орбана отказываться от российских энергоносителей: Венгрия имеет коррупционный газовый контракт с РФ

Министр энергетики подчеркнул, что низкая цена на российский газ для Венгрии является элементом воздействия, требующего определенных действий от стороны.

У Венгрии есть коррупционный газовый контракт с Россией. Именно этим объясняется нежелание правительства страны отказываться от российских энергоносителей, в частности, импорта нефти.

Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко в интервью изданию Forbes.

"Венгрия имеет отдельный контракт по газу. Цена по этому контракту в разы ниже, чем цены на европейском рынке. Это как? Понятно, что это не просто так. Это элемент воздействия, требующий определенных действий от стороны, получающей этот бонус. Например, не пускать Украину в НАТО. Разве это не коррупция?", — отметил Галущенко.

Министр также подчеркнул, что Венгрия является членом Евросоюза и должна выполнять коллегиальные решения ЕС.

"Если одна страна идет против решения Евросоюза, то, в моем понимании, было бы честно, чтобы эта страна не могла рассчитывать на деньги, программы и возможности, которые дает ЕС", — подчеркнул он.

Напомним, Венгрия не согласна с решением ЕС и выступает против нефтяного эмбарго России. В венгерском правительстве заявили, что план Евросоюза по полному запрету российской нефти неудовлетворителен, поскольку грозит энергетической безопасности Венгрии.

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