В Минэнерго отметили, что запасов угля на складах ТЭС и ТЭЦ в четыре раза меньше графика

В Минэнерго отметили, что запасов угля на складах ТЭС и ТЭЦ в четыре раза меньше графика

Фактические запасы угля меньше плановых в 4,2 раза.

Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ по состоянию на утро 25 октября составили 701,3 тыс тонн — это почти на 7% меньше по сравнению с запасами 18 октября.

Об этом свидетельствуют данные Минэнерго.

Согласно утвержденному министерством графика, по состоянию на 25 октября на складах должно быть 2,971 млн тонн угля.

Таким образом, фактические запасы угля меньше плановых в 4,2 раза.

Напомним:

В Донецкой области из-за отсутствия угля остановила работу Славянская ТЭС. Есть проблемы с запасами в ряде других станций.

остановила работу Славянская ТЭС. Есть проблемы с запасами в ряде других станций. Между тем, в Офисе президента заявили, что отопительный сезон 2021-22 будет без перебоев и повышения тарифов, руководствуясь Меморандумом, ранее подписали между Кабинетом министров, Офисом президента, местными властями и "Нафтогазом Украины".

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