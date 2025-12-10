В Минэнерго рассказали, что может сократить ограничение потребления электроэнергии

Отключение света / © Pixabay

Исполняющий обязанности министра энергетики Артем Некрасов заявил, что в Украине и дальше будут применяться ограничения на потребление электроэнергии.

В то же время, по его словам, их продолжительность можно будет сократить при надежной работе системы противовоздушной обороны.

«Энергетики сейчас восстанавливают объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии. Вся правительственная команда работает над сокращением их продолжительности», — отметил он.

Некрасов добавил, что специалисты энергетического сектора работают в усиленном режиме.

В настоящее время энергетики работают круглосуточно в три смены, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу, сообщил он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для предотвращения коррупционных рисков в будущем необходима полная перезагрузка энергетических компаний и институтов.

Мы ранее информировали, что правительство планирует пересмотреть подходы к действию графиков отключения электроэнергии, что может существенно изменить ситуацию в регионах.