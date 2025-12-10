ТСН в социальных сетях

В Минэнерго рассказали, что может сократить ограничение потребления электроэнергии

Несмотря на продолжающееся восстановление энергосистемы, режим ограничений электропотребления будет оставаться, но может стать короче, если ПВО будет эффективно отражать вражеские атаки.

Игорь Бережанский
Отключение света

Отключение света / © Pixabay

Исполняющий обязанности министра энергетики Артем Некрасов заявил, что в Украине и дальше будут применяться ограничения на потребление электроэнергии.

В то же время, по его словам, их продолжительность можно будет сократить при надежной работе системы противовоздушной обороны.

«Энергетики сейчас восстанавливают объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии. Вся правительственная команда работает над сокращением их продолжительности», — отметил он.

Некрасов добавил, что специалисты энергетического сектора работают в усиленном режиме.

В настоящее время энергетики работают круглосуточно в три смены, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу, сообщил он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для предотвращения коррупционных рисков в будущем необходима полная перезагрузка энергетических компаний и институтов.

Мы ранее информировали, что правительство планирует пересмотреть подходы к действию графиков отключения электроэнергии, что может существенно изменить ситуацию в регионах.

