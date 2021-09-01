В Минэнерго рассказали об угрозах для Украины от запуска "Северного потока-2"

В Минэнерго рассказали об угрозах для Украины от запуска "Северного потока-2"

Проект обвалит объем транзита газа через Украину втрое.

Запуск газопровода "Северный поток-2" на мощности в 50% обвалит объем транзита газа через Украину втрое.

Такое мнение изданию "Интерфакс-Украина" высказал министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, речь идет об объеме до 18 млрд кубометров, но он критически мал.

"Если остается 15 млрд кубометров, то совершенно очевидно, что мы не сможем даже удерживать нашу газотранспортную систему.Е расчеты, к которым объемов может упасть транзит при условии 100% эксплуатации" Северного потока-2", — отметил глава министерства.

Галущенко говорит, что можно было бы минимизировать риски от угроз, связанных с росийськис проектом, но этому препятствует монополия "Газпрома" на экспорт газа и применения Третьего энергопакета ЕС в полном объеме.

Сейчас Украина ведет переговоры с другими странами и компаниями для обеспечения страны газом в таких условиях. Министр также говорит, что необходимо наращивать газодобычу.

Как сообщалось, по информации американского информагентства Bloomberg, окончание строительства российского газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах Германии запланировано на 12 сентября.

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