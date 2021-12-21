В Минэнерго сообщили, что будет с тарифами на электроэнергию до конца отопительного сезона

В Минэнерго сообщили, что будет с тарифами на электроэнергию до конца отопительного сезона

Галущенко также отметил, что цены на электроэнергию в Украине сегодня в разы меньше, чем в соседних странах.

В этот отопительный сезон тарифы на электроэнергию для населения меняться не будут.

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Об этом на брифинге 21 декабря заверил министр энергетики Герман Галущенко.

"Правительству удалось обеспечить при прохождении этого отопительного сезона стабильные цены, и они так и будут дальше оставаться, несмотря на некоторые экспертные оценки, которые нам рассказывают, что цена будет увеличена. На самом деле ничего не будет, цена будет стабильная, и украинцы не заплатят больше за электроэнергию", — сказал министр.

Галущенко также отметил, что цены на электроэнергию в Украине сегодня в разы меньше, чем у соседей.

"По состоянию на 21 декабря этого года цена в Украине в объединенной энергосистеме 2 тыс. 886 гривен за мегаватт-час, в Бурштынском энергоострове – 2 тыс. 152 гривни. Если мы сравним цены с нашими соседями, то мы увидим, какая существует драматическая разница. В Польше, аналогичная базовая нагрузка, цена составляет 9 тыс. 539 гривен, в Румынии – 12 тыс. 155 гривен, в Венгрии – 12 тыс. 936 гривен, в Словакии – 12 тыс. 918 гривен", — сказал глава Минэнерго.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что в течение текущего отопительного сезона тарифы на газ, тепло, электроэнергию меняться не будут.

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