В Минэнерго спрогнозировали, насколько может увеличиться тариф на свет

По словам Николая Колесника, если проводить аналогию с прошлым годом, следует, что тариф на электроэнергию может увеличиться примерно в 1,5-2 раза.

В Минэнерго спрогнозировали, насколько может вырасти тариф на электроэнергию.

Об этом рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона.

"За счет изменения тарифа в прошлом году нам удалось пройти отопительный сезон прошлый. Собственно по аналогии на сегодняшний день осуществляется расчеты. Окончательной суммы нет... Мы понимаем, что решение будет сбалансировано между возможностями населения, между доступностью и теми средствами, которые необходимы для ремонтной кампании и возможностями предоставления электрической энергии бытовым и промышленным потребителям», – говорит чиновник.

По словам Колесника, если проводить аналогию с прошлым годом, следует, что тариф на электроэнергию может увеличиться примерно в 1,5-2 раза.

Напомним, 1 июня 2023 Кабмин утвердил повышение тарифа на электроэнергию до 2,64 грн/кВт-час для индивидуальных бытовых потребителей. До этого он составил 1,44 грн (за кВт-ч) за потребление до 250 кВт-ч и 1,68 грн за потребление свыше 250 кВт-ч.

Ранее сообщалось, что в осенне-зимний период 2024-2025 годов Украина будет входить с дефицитом электроэнергетических мощностей, величина которого будет определяться способностью защитить энергосистему от обстрелов, а следовательно, от поставок военной помощи от партнеров.

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