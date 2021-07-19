В Минфине опровергли анонсированное Марченко повышение "минималки" в следующем году

В Минфине опровергли анонсированное Марченко повышение "минималки" в следующем году

Рост минимальной заработной платы до 7665 гривен произойдет, но не в следующем году.

Информацию о повышении минимальной зарплаты в 2022 году в Украине до 7700 гривен опровергли в Министерстве финансов. Повышение "минималки" до почти 8000 гривен запланировано на 2024 год.

Об этом сообщили в пресс-служба Минфина в комментарии "УНИАН".

Также читайте Работа в Украине: в какой сфере есть больше всего вакансий и в каких городах выросла средняя зарплата

"В 2024 году предполагается рост минимальной заработной платы до 7665 гривен. Министр имел в виду 2024 год", — сказали в Минфине.

Напомним, в Украине уменьшилась количество безработных. В июне безработных официально было более чем сто тысяч меньше, чем в начале года. В ведомстве отметили, что ситуация начала улучшаться с апреля, когда в большинстве регионов был ослаблен карантин.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в конце 2021 года средняя зарплата в Украине может составить 14,5 тыс. грн. Это почти на 1 тыс. грн больше, чем весной.

Ранее Национальный банк улучшил прогноз роста номинальной заработной платы украинцев. Прогноз на 2021 год улучшен до 17,8% по сравнению 16,6%, которые НБУ ожидал в январе.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку