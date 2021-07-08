В Минфине подсчитали, сколько с начала года государство потратило средств на борьбу с коронавирусом

В Минфине подсчитали, сколько с начала года государство потратило средств на борьбу с коронавирусом

Всего на борьбу с COVID-19 в 2021 году предусмотрено более 36 млрд грн.

Украина за шесть месяцев текущего года потратила более 26 млрд грн на борьбу с коронавирусом, что составляет около 70% от запланированного бюджета.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что, в частности, средства были выделены:

на оплату медучреждениям услуг стационара и вакцинации населения — 9,8 млрд грн;

на закупку вакцин — 9,3 млрд грн;

на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 — 1,8 млрд грн.

Также больницы получили 600 млн грн субвенций на закупку кислорода. Кроме того, с начала года из бюджета было направлено 2,9 млрд грн на социальную поддержку населения в условиях карантина, еще 1,1 млрд грн — на выплаты пособия по безработице.

В Минфине добавили, что всего на борьбу с COVID-19 в 2021 году предусмотрено более 36 млрд грн.

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