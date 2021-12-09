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В Минфине рассказали, сколько денег за период налоговой амнистии задекларировали украинцы

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В Минфине рассказали, сколько денег за период налоговой амнистии задекларировали украинцы

УНИАН

Декларирование проходит через частные электронные кабинеты.

Более 250 миллионов гривен – столько добровольно задекларировали украинцы в период налоговой амнистии. Такие данные озвучил Министр финансов Сергей Марченко.

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 9 декабря.

В частности, глава Минфина рассказал, что после программы амнистии в правительстве планируется разработать проект, который позволит начислять неуплаченные налоги украинцам автоматически.

Фискальная служба проверит операции граждан с 1995 года на предмет неуплаченных налогов. Будут проверять официальные доходы и приобретенное имущество. Разницу между задекларированными доходами и покупкой нужно будет оплатить.

Напомним, с 1 сентября граждане Украины имеют право подать единовременную добровольную декларацию с указанием принадлежащих им активов и с которых не были уплачены налоги и сборы. ТСН.ua рассказал детали и основные особенности одноразового добровольного декларирования.

Более 250 млн грн добровольно задекларировали украинцы в период налоговой амнистии – Экономические новости

Более 250 млн грн добровольно задекларировали украинцы в период налоговой амнистии – Экономические новости
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