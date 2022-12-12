В Минфине США назвали две главные причины ограничения цены на российскую нефть

Министр финансов США назвала две цели введения "потолка" цен на нефть из РФ.

Введение ограничения цен на российскую сырую нефть в $60 за баррель имеет две цели: снизить доходы России и удержать цены на нефть на мировом рынке.

Об этом в интервью CBS рассказала министр финансов США Джанет Йеллен.

Так, по ее словам, первая цель – ограничить доходы, которые получает Россия.

"И мы хотим убедиться, что они не получат непредвиденных доходов", — сказала она.

Вторая цель – удержать мировые цены на нефть в умеренном диапазоне.

"Итак, это две наши цели: снизить доходы России, усложнить им ведение войны и удерживать мировые цены в умеренном диапазоне и избегать скачков", — резюмировала она.

Ограничение цен на российскую нефть

Страны Евросоюза в пятницу, 2 декабря, согласовали регулируемый "потолок" цен на российскую морскую нефть на уровне $60 за баррель. Об аналогичных мерах заявили страны Группы семи (G7) и Австралия.

В субботу, 3 декабря, Совет ЕС принял решение о введении ограничения цен на российскую морскую сырую нефть.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это решение "слабой позицией" Запада. Глава государства подчеркнул, что это лишь вопрос времени, когда все равно придется применять более сильные инструменты.

Издание Financial Times написало, что Россия придумала схему, как можно обойти нефтяные санкции. Кремль формирует "теневой флот". Страна-агрессорка купила более 100 судов для ее перевозки.

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