В Мининфраструктуре назвали стоимость одного километра отремонтированной дороги

В 2021 году на дороги государственного значения было потрачено 106 млрд грн.

Средняя стоимость восстановления одного километра дорог в 2021 году составила 20,7 млн грн, что на 18% меньше, чем в 2019 году – 25,2 млн грн.

Также читайте Дороги и приложение "Дия": украинцы назвали самые большие улучшения за 2021 год

Об этом во время форума "Большое Строительство: Дороги и Мосты" заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Если сравнивать 2019 и 2020 годы, то за счет конкуренции, за счет обязательной экспертизы всех проектов у нас стоимость упала с 25 до 20 млн грн. В этом году много чего подорожало: подрожал битум, цемент, логистика, но у нас все равно экономия, если сравнивать с 2019 годом, составляет почти 18%", — сказал глава ведомства.

Также Кубраков добавил, что в 2019 году на дороги государственного значения было потрачено 21 млрд. грн., в 2021 году – уже 106 млрд. грн.

Напомним, с 2020 года в Украине продолжается инициированный президентом национальный проект "Большая стройка", в рамках которого осуществляется строительство и ремонт дорог, а также других объектов инфраструктуры.

Читайте также: