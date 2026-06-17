В Минобороны планируют существенно повысить минималку в ВСУ: сколько будут платить

Выплаты военным

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Министр обороны Михаил Федоров планирует увеличить минимальную заработную плату в ВСУ. Он планирует, чтобы в 2027 году базовый уровень был на уровне 40 тысяч гривен.

Об этом в эфире «Вечер.LIVE» заявил народный депутат Руслан Горбенко.

Он отметил, что в Украине есть большой дефицит пехоты.

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«И, во-вторых, на что жаловались наши военные, в первую очередь это базовое денежное довольствие. Это было 20 тысяч гривен, и это точно несправедливо. Справедливо ли 30 тысяч? Тоже нет. Я уверен, что у министра обороны есть такая цель, чтобы базовый военный минимум в 2027 году был уже на уровне 40 тысяч гривен», — сказал Горбенко.

Какими будут оклады для штурмовиков

Также он добавил, что для контрактников, находящихся в пехотно-штурмовых войсках, наконец-то вводятся справедливые оклады.

«Когда вы находитесь на позиции, то за день пребывания вам предоставляется денежное довольствие — 10 тысяч гривен. Когда вы отбиваете позицию — это 20 тысяч гривен. И когда вы штурмуете позицию врага — это 40 тысяч гривен за боевое распоряжение, за сутки», — резюмировал нардеп.

Повышение зарплат для военных в Украине — последние новости

Напомним, украинские военные будут получать 100 тысяч гривен за пленение российского оккупанта. По словам министра обороны Михаила Федорова, за каждого пленника армии РФ украинский военнослужащий получит такое вознаграждение. Кроме того, за ликвидированного в стрелковом бою оккупанта с видеоподтверждением предусмотрено 15 тысяч гривен.

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Также в Украине изменили систему денежного довольствия военнослужащих и бойцов полиции особого назначения. С 1 июня 2026 года максимальное вознаграждение на линии фронта может достигать 460 тысяч гривен в месяц. Размер выплат зависит от близости к линии столкновения и выполняемых задач.

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