В Минреинтеграции предлагают значительно увеличить стипендии студентам с оккупированных территорий: насколько возрастут выплаты

Министр Ирина Верещук сообщила, что в последнее время количество абитуриентов с оккупированных территорий несколько снизилось.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины предложило правительству повысить стипендию всем студентам из оккупированных Россией Крыма и Донбасса вдвое. Речь идет о сумме около 6500 гривен для абитуриентов, которые будут поступать в украинские вузы.

Об этом рассказывает в интервью " Крым.Реалии " глава министерства Ирина Верещук.

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Министр сообщила, что соответствующее предложение уже сообщено правительству. Верещук надеется, что ее коллеги, премьер-министр и президент поддержат такую инициативу.

"Стипендия должна быть повышена. Всем студентам, приехавшим с оккупированных территорий — до 6,5 тысяч. То есть, вдвое будет увеличена стипендия. Я искренне надеюсь, что это немного хотя бы поможет", — сказала Верещук.

Министер также сообщила, что в настоящее время количество абитуриентов с оккупированных территорий несколько снизилось.

"Незначительно, если говорить о Крыме, то всего на 60 меньше, чем в прошлом году, но это тоже основание считать, что нужно что-то делать и что-то менять", — заявила Верещук.

Следует отметить, что в украинские вузы в 2021 году поступило более 2 тыс. студентов с оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей. За последние 5 лет это количество выросло вдвое.

Напомним, в начале сентября Правительство сообщило о решении повысить стипендии студентам. Так, в заведениях профтехобразования стипендии будут увеличены в 2,5 раза, а студенты вузов получают повышение по меньшей мере в 1,5 раза.

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