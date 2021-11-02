В Минсоцполитике назвали средний размер субсидий в текущем отопительном сезоне

Сумма госпомощи зависит от ряда факторов.
Две тысячи гривен – такой средний размер субсидий назначен в текущем отопительном сезоне, сообщили в Минсоцполитики.
Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 2 ноября.
В ведомстве отметили, что в отдельных случаях сумма госпомощи может достигать и трех и пяти тысяч гривен. Это будет зависеть от потребления жилищно-коммунальных услуг, состава домохозяйств и размера тарифов.
В министерстве заявили, что средств на это в этом году хватит, ведь по решению парламента на выплату субсидий выделено дополнительных 12 миллиардов гривен.