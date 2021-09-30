В Минсоцполитики назвали категорию граждан, которые не получат субсидию

В то же время есть исключения в отношении лиц, имеющих алко- или наркозависимости, а также к которым применяются меры обеспечения уголовного производства.

Лица, имеющие задолженность по уплате алиментов более трех месяцев, не будут иметь право на получение субсидии.

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Об этом сообщает Министерство социальной политики.

"Субсидия не назначается, если... в составе домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства есть лица, которые, по данным Единого реестра должников, имеют задолженность по исполнительным производствам о взыскании алиментов свыше трех месяцев (кроме лиц, которые являются алко- или наркозависимыми, что подтверждается справкой от врача, лиц, к которым применяются меры обеспечения уголовного производства в виде отстранения от работы (должности), лиц, к которым применяются меры пресечения в виде домашнего ареста или содержания под стражей)", — говорится в сообщении.

Кроме этого, субсидия не назначается, если на банковском счете члена домохозяйства есть депозит, который превышает 100 тысяч гривен, или в собственности есть транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда и прицепа), и/или более чем 1 транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа).

Также права на субсидию не имеют домохозяйства, если кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из его состава в течение 12 месяцев перед назначением жилищной субсидии совершил сделку на сумму, которая превысила 50 тыс. грн. Не назначается субсидия и лицам, которые имеют просроченную свыше 3 месяцев задолженность по оплате услуг, общая сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан, а также если гражданин не вернул излишне перечисленную (выплаченную) сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды ее получения.

Напомним, 30 сентября в эфире "Сніданку з 1+1" заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко заверил, что деньги на субсидии в этом отопительном сезоне для украинцев будут: на данный момент задолженности по выплатам нет. Помощь получают около 2,5 млн семей.

Новости Украины: заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко заверил, что деньги на субсидии будут

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