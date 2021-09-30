В Минсоцполитики назвали категорию граждан, которые не получат субсидию

В то же время есть исключения в отношении лиц, имеющих алко- или наркозависимости, а также к которым применяются меры обеспечения уголовного производства.
Лица, имеющие задолженность по уплате алиментов более трех месяцев, не будут иметь право на получение субсидии.
Об этом сообщает Министерство социальной политики.
"Субсидия не назначается, если... в составе домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства есть лица, которые, по данным Единого реестра должников, имеют задолженность по исполнительным производствам о взыскании алиментов свыше трех месяцев (кроме лиц, которые являются алко- или наркозависимыми, что подтверждается справкой от врача, лиц, к которым применяются меры обеспечения уголовного производства в виде отстранения от работы (должности), лиц, к которым применяются меры пресечения в виде домашнего ареста или содержания под стражей)", — говорится в сообщении.
Кроме этого, субсидия не назначается, если на банковском счете члена домохозяйства есть депозит, который превышает 100 тысяч гривен, или в собственности есть транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда и прицепа), и/или более чем 1 транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа).
Также права на субсидию не имеют домохозяйства, если кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из его состава в течение 12 месяцев перед назначением жилищной субсидии совершил сделку на сумму, которая превысила 50 тыс. грн. Не назначается субсидия и лицам, которые имеют просроченную свыше 3 месяцев задолженность по оплате услуг, общая сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан, а также если гражданин не вернул излишне перечисленную (выплаченную) сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды ее получения.
Напомним, 30 сентября в эфире "Сніданку з 1+1" заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко заверил, что деньги на субсидии в этом отопительном сезоне для украинцев будут: на данный момент задолженности по выплатам нет. Помощь получают около 2,5 млн семей.