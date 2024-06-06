В Минсоцполитики объяснили, почему у украинцев не будет высоких пенсий

Украинцам не стоит рассчитывать на высокий размер пенсии, но нужно быть готовым работать "до последнего".

Об этом сообщила заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

По ее словам, одна из основных причин такой ситуации – постепенное сокращение населения Украины и его одновременное старение. Как результат, уже один работающий удерживает одного пенсионера, а в будущем ситуация будет становиться только хуже.

Среди главных факторов, влияющих на ситуацию, чиновница указала:

Ухудшение демографии в Украине

Нехватка кадров на рынке труда

Действующая система несовершенна

"В Украине уже начало действовать добровольное накопительное пенсионное страхование. По состоянию на сегодняшний день есть около 900 тыс. участников добровольных накопительных схем, из которых 93,3 тысяч уже получили или получают пенсионные выплаты", — сказала Марчак.

В Украине действует солидарная система (первый уровень пенсионной системы) и добровольная накопительная (третий уровень). В то же время обязательные накопительные пенсии (второй уровень) все еще не введены, хотя это практика многих развитых стран (по данным Организации экономического сотрудничества и развития ОЭСР). Однако без этого невозможно получить пенсию, которая будет сопоставима со средним заработком в течение жизни.

Раньше мы писали, как рассчитать пенсию и какие выплаты будут при минимальной зарплате.

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