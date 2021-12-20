Кто может выйти на пенсию в 2022 году / Pexels

В Минсоцполитики объяснили, зачем вводят накопительную пенсию, и назвали ее размер

В Минсоцполитики объяснили, зачем вводят накопительную пенсию, и назвали ее размер

Солидарная пенсионная система — когда все работающие граждане платят за то, чтобы выплачивать пенсии сегодняшних пенсионеров.

В Украине начнут внедрять накопительную пенсионную систему с 2023 года по 2026-й. Денежные средства будут в Едином государственном накопительном фонде. А после 2026 года у человека должен появиться выбор — перевести эти средства в накопительные пенсионные фонды, которые будут работать на рынках.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью "Суспільному".

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По ее словам, солидарная пенсионная система — когда все работающие граждане платят за то, чтобы выплачивать пенсии сегодняшних пенсионеров, которых сейчас около 11 миллионов. Лазебна подчеркнула, что "эти же пенсионеры не будут участниками накопительной системы".

"Эта система сверхважная. Почему? Потому что у человека появляется два источника дохода в старости — это из солидарной пенсионной системы или, как мы говорим, из государственного Пенсионного фонда. Она будет у нас, безусловно, и государство всегда будет выплачивать пенсии и эти собственные накопления. Когда мы сейчас говорим о единой пенсии — солидарной, то люди ею не очень довольны. А когда появится еще накопительная, то тот коэффициент замещения заработка будет удваиваться", — пояснила она.

Глава Минсоцполитики подчеркнула, что эти пенсии будут выплачиваться и после введения обязательных пенсионных накоплений для граждан.

"Если мы говорим о том, когда будут параллельно работать эти системы, есть определенная гарантия. Она закреплена в 102 Конвенции Международной организации труда, которую Украина ратифицировала. Там есть нестандартное минимальное обеспечение — это 40% от зарплаты. Меньшее государство не имеет права платить", – отметила Лазебна.

Напомним, премьер Денис Шмыгаль заверил, что, несмотря на обязательную накопительную пенсионную систему, дополнительной нагрузки ни на работников, ни на работодателей, не будет.

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