В Минсоцполитики опровергли блокировку банковских карт пенсионеров: подробности

Если пенсионер из числа ВПЛ не пользуется своей карточкой в течение полугода и по такой карте нет движения средств, пенсия продолжает начисляться, но не поступает на карточный счет.

Минсоцполитики опровергает некорректную информацию, распространяемую от имени министерства, относительно блокирования банковских карт пенсионеров из-за отсутствия движения средств на них.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Минсоцполитики не давало никаких комментариев относительно какого-либо блокирования банковских карт украинских граждан. Во-первых, потому что никакой нормы такого плана нет в законодательстве или нормативных актах, регулирующих сферу социального обеспечения. Во-вторых, потому что у Минсоцполитики нет ни полномочий, ни технической возможности влиять на деятельность банков по блокированию банковских карт", – говорится в сообщении.

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Как отметили в министерстве, новость, которая была некорректно интерпретирована, касается другого: если пенсионер из числа внутренне перемещенных лиц, который стал на учет как ВПЛ до 24.02.2022 года, не пользуется своей банковской карточкой в течение шести месяцев и по такой карте нет движения средств, пенсия продолжает начисляться, но не поступает на карточный счет.

"Причина этого — то, что значительная часть пенсионеров из числа ВПЛ, зарегистрированных как ВПЛ до 24.02.2022 года, проживает на временно оккупированной территории. В такой ситуации государство не имеет возможности оперативно выяснять информацию о том, не потерял ли владелец карты к ней доступ (и ею впоследствии могут воспользоваться мошенники) и жив ли владелец, ведь во время войны риски смерти или исчезновения человека, к сожалению, возрастают в разы", — сообщили в прессслужбе.

Поэтому для продолжения выплат такому лицу нужно получить подтверждение, что пенсионер жив, и сам пользуется своей карточкой. До момента, пока пенсионер не подтвердит свою личность, пенсия ему и дальше будет начисляется Пенсионным фондом, но не будет перечисляться на карточку, объяснили в пресс-службе.

"Как только человек выходит на связь и подтверждает свою личность, начисленные выплаты перечисляются такому лицу на его счет. Информация о возможной блокировке карты не соответствует действительности", — добавили в пресс-службе.

Пенсии для ВПЛ с Донбасса

Напомним, пенсии в Украине без физической проверки (идентификации) будут платить только до 31 марта. Это касается внутренне перемещенных лиц, взятых на учет до 24 февраля 2022 года.

Если идентификацию не пройти, пенсия будет накапливаться на счете получателя, пока пенсионер не подтвердит свою личность. И сразу после идентификации вся сумма будет переведена на расчетный счет получателя.

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Напомним, украинские пенсионеры могут получить дополнительные выплаты от ООН – какая категория и о каких суммах идет речь.

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