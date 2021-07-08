В Минсоцполитики отчитались, что деньги на выплаты субсидий ушли в регионы

В Минсоцполитики отчитались, что деньги на выплаты субсидий ушли в регионы

Субсидии будут выплачены получателям сразу за два месяца — май и июнь 2021 года.

Министерство социальной политики перечислило 1,1 млрд грн на выплаты жилищных субсидий жителям регионов.

Об этом в четверг, 8 июля, сообщила пресс-служба Минсоцполитики на странице в Facebook.

"Министерством социальной политики Украины перечислены средства по бюджетной программе "Выплата некоторых пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплата коммунальных услуг отдельным категориям населения" региональным департаментам социальной защиты населения в соответствии с поданными ими заявками", — говорится в сообщении.

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Так, в банковские учреждения направляются средства в сумме 1,1 млрд гривен для выплаты льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Отмечается, что до конца текущей недели средства будут перечислены на счета получателей в банковских учреждениях и "Укрпочте" для проведения выплат. Получателям субсидий, которые получают средства через почту, выплата будет произведена до конца текущего месяца.

Напомним, Кабинет министров упростил для Украинской процедуру получения субсидий.

Как сообщалось, в мае начали действовать новые условия назначения субсидии, а новые бланки для заполнения появились лишь в конце месяца. И хотя на переоформление помощи дали аж пять месяцев, в основном пенсионеры спешат все сделать в первые дни. И вот в очереди большинство узнала, что им ничего переоформлять и не надо. Правительство аткож внес изменения и для тех, у кого ничего не изменилось в жизни — субсидию переназначат автоматически. Так кому же надо идти и переоформлять помощь, изменилось, читайте здесь.

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