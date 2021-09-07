В Минсоцполитики рассказали о пяти уровнях поддержки, которые имеют украинские пенсионеры

В Минсоцполитики рассказали о пяти уровнях поддержки, которые имеют украинские пенсионеры

Пенсии, которые выплачивает государство, будут поступать украинцам и через 10-20 лет.

В Украине есть пять уровней поддержки пенсионеров, и для обеспечения достойной жизни будущих поколений Минсоцполитики укрепляет и развивает каждый из них в координации с другими уровнями.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

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Так, к 0 и 1 уровню относятся минимальные пенсионные гарантии и страховые пенсии из солидарной системы соответственно, к 2 и 3 уровню — обязательные и добровольные накопления, к 4 уровню — субсидии, социальные услуги и тому подобное.

Отмечается, что Конституция Украины гарантирует гражданам пенсии от государства. Сейчас они выплачиваются за счет взносов на социальное страхование и средств государственного бюджета.

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"Украина их выплачивает сейчас и будет выплачивать по 10, 20 лет и в дальнейшем. Но обеспечение пожилых людей состоит не только из пенсии, которую выплачивает государство. Глобальные изменения - старение, распространение нестандартных форм занятости, миграция - требуют от стран адаптироваться и строить гибкие системы обеспечения людей на пенсии", — говорится в сообщении.

В частности, обеспечить своим гражданам и жителям достойную жизнь в пожилом возрасте смогут те страны, системы которых имеют различные уровни поддержки:

прямые выплаты пенсий от государства,

выплаты по накоплений, сделанных самим человеком и его работодателями в течение жизни,

адресную помощь тем, кто их действительно нуждается,

развитые социальные и медицинские услуги для пожилых людей в обществе, которые меняют качество жизни к лучшему,

инклюзивное среду, делает культурную жизнь, оздоровление, спорт, досуг и социальные контакты доступными для пожилых людей.

Как сообщалось, в Украине с 2023 года заработает накопительная пенсионная система. Отчисления будут обязательными для всех работников, и в результате появится возможность получать выплаты и из солидарной системы, и с накопительной. Если удастся внедрить накопительную систему — можно увеличить среднюю пенсию от 3,7 до 7 тыс. грн. Подробнее — в материале ТСН.ua.

Напомним, с 1 сентября 2021 года не произошел массовый перевод получателей пенсий на обслуживание в банки. Пенсию с доставкой по месту фактического проживания пенсионера выплачивает национальный оператор почтовой связи — акционерное общество "Укрпочта". Уполномоченными на выплату пенсий есть 45 банков.

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