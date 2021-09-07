В Минсоцполитики рассказали о пяти уровнях поддержки, которые имеют украинские пенсионеры

Пенсии, которые выплачивает государство, будут поступать украинцам и через 10-20 лет.
В Украине есть пять уровней поддержки пенсионеров, и для обеспечения достойной жизни будущих поколений Минсоцполитики укрепляет и развивает каждый из них в координации с другими уровнями.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
Так, к 0 и 1 уровню относятся минимальные пенсионные гарантии и страховые пенсии из солидарной системы соответственно, к 2 и 3 уровню — обязательные и добровольные накопления, к 4 уровню — субсидии, социальные услуги и тому подобное.
Отмечается, что Конституция Украины гарантирует гражданам пенсии от государства. Сейчас они выплачиваются за счет взносов на социальное страхование и средств государственного бюджета.
"Украина их выплачивает сейчас и будет выплачивать по 10, 20 лет и в дальнейшем. Но обеспечение пожилых людей состоит не только из пенсии, которую выплачивает государство. Глобальные изменения - старение, распространение нестандартных форм занятости, миграция - требуют от стран адаптироваться и строить гибкие системы обеспечения людей на пенсии", — говорится в сообщении.
В частности, обеспечить своим гражданам и жителям достойную жизнь в пожилом возрасте смогут те страны, системы которых имеют различные уровни поддержки:
- прямые выплаты пенсий от государства,
- выплаты по накоплений, сделанных самим человеком и его работодателями в течение жизни,
- адресную помощь тем, кто их действительно нуждается,
- развитые социальные и медицинские услуги для пожилых людей в обществе, которые меняют качество жизни к лучшему,
- инклюзивное среду, делает культурную жизнь, оздоровление, спорт, досуг и социальные контакты доступными для пожилых людей.
Как сообщалось, в Украине с 2023 года заработает накопительная пенсионная система. Отчисления будут обязательными для всех работников, и в результате появится возможность получать выплаты и из солидарной системы, и с накопительной. Если удастся внедрить накопительную систему — можно увеличить среднюю пенсию от 3,7 до 7 тыс. грн. Подробнее — в материале ТСН.ua.
Напомним, с 1 сентября 2021 года не произошел массовый перевод получателей пенсий на обслуживание в банки. Пенсию с доставкой по месту фактического проживания пенсионера выплачивает национальный оператор почтовой связи — акционерное общество "Укрпочта". Уполномоченными на выплату пенсий есть 45 банков.