В Минсоцполитики сообщили, что украинцам "75+" перенесли повышение пенсий

Выплаты повысят с октября.

Повышение пенсий украинцам "75+" перенесли на 1 октября.

Об этом заявила министер соцполитики Марина Лазебная, рассказали в Сніданку з 1+1 .

По ее словам, анонсированная выплата дополнительных 400 гривен пенсионерам 75+, которая должна была начаться 1 июля этого года переносится. Такое решение приняли из-за нехватки средств в госбюджете.

"Мы перенесли. Тогда у нас недостаточно было немножечко ресурса. Главное было — сделать индексацию пенсий с марта. То есть ресурс так был посчитан, что мы перенесли на 1 октября программу "75 плюс". По 400 гривен все получат и будут ее получать ежемесячно", — подчеркнула она.

Министерка также отметила, что в следующем году эти 400 грн 75-летним будут подлежать индексации.

Как сообщалось, в этом году украинцам должны трижды пересчитать пенсии с июля, с октября, с декабря. В частности, с 1 июля в связи с увеличением прожиточного минимума в Украине вырастет минимальная пенсия по возрасту, доплата за сверхнормативный стаж и другие надбавки.

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