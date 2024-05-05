Самое большое падение за 65 лет: цены на какао резко обвалились

На этой неделе цены на какао упали на 28%, в пятницу оно подешевело до $6990 за тонну, продолжая откат от рекордного уровня.

Об этом пишет Bloomberg.

Фьючерсы завершают один из самых безумных периодов, когда-либо видел рынок.

Всего две недели назад цены достигли рекордных почти $12 000 за тонну, поскольку отрасль столкнулась с последствиями серьезного дефицита поставок.

Но падение этой недели привело к тому, что фьючерсы упали примерно на 40% от исторического максимума, что сопровождалось резкими колебаниями цен после оттока подорвавших ликвидность трейдеров.

Откат ознаменовал резкий поворот цен на какао, которое стало дороже меди. Цены взлетели, поскольку из-за плохого урожая в Западной Африке мир уже третий год сталкивается с дефицитом, что вызывает стресс у покупателей и делает шоколад дороже.

"Важно отметить, что недавний спад цен на какао является, прежде всего, результатом торговых маневров, а не изменения фундаментальных показателей рынка", — заявили аналитики подразделения BMI Fitch Solutions, добавив, что они ожидают сохранения волатильности.

Что касается других сырьевых товаров, фьючерсы на кофе робуста в Лондоне упали в пятницу до самого низкого уровня за месяц, в то же время признаки роста запасов ослабили опасения по поводу поставок.

Ранее стало известно, что цены на шоколад и изделия из него поднимутся практически вдвое из-за повышения стоимости сырья.

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