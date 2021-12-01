В мире рекордно подорожает кофе

К рекордному подорожанию кофе привел ряд важных для рынка событий.

Цена на кофе на Межконтинентальной бирже достигла максимума с 2011 года. Аналитики предупреждают: напряженность на рынке сохранится до 2023 года из-за низкого урожая и задержки поставок.

Об этом сообщает СNBC.

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По итогам торговой сессии в понедельник стоимость контрактов на кофе на декабрь составила $2,34 долл. за фунт.

Как отмечают эксперты, к рекордному подорожанию кофе привел ряд важных для рынка событий. Глава товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансен рассказал, что урожай в Бразилии, крупнейшей стране-производителе кофейных зерен, был незначительным, поскольку летом страна столкнулась с резкими заморозками и засухами.

Поэтому риск дальнейшего подорожания напитка вполне реален.

Существенное влияние на рынок кофе оказали также глобальные перебои в транспортных цепочках, поскольку обжаривание зерен, то есть подготовка их к продаже, часто происходит не в той стране, где находится производство.

Кроме того, в других ключевых странах-производителях также не все хорошо: во Вьетнаме, втором по величине экспортере кофе, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом, а в Эфиопии в начале ноября был введен режим чрезвычайной ситуации на фоне обострения противостояния повстанцев с правительственными силами.

Ранее стало известно, что на украинских рынках и в магазинах перед новогодними праздниками подорожают продукты.

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