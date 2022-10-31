В мире резко подорожала пшеница после выхода России из "зернового соглашения" – Bloomberg

Цены на пшеницу на Чикагской сырьевой бирже 31 октября выросли сразу на 8% или на 9 долларов за бушель на фоне выхода России из "зернового соглашения".

Об этом сообщает Bloomberg.

Выросли в цене и другое пищевое сырье, хоть и не так резко – в диапазоне 2,5 – 3%. Дальнейшее повышение глобальных цен на продовольствие напрямую зависит от ситуации в Черном море. Но после заявления России финансовые менеджеры подняли цены на чикагскую пшеницу до самого высокого уровня более двух лет.

"Мир полагается на Черноморский регион для экспорта более четверти пшеницы и ячменя, примерно пятой части грузов кукурузы и основной части поставок подсолнечного масла. Досрочное расторжение зернового соглашения также может поставить под угрозу основной экспортный маршрут удобрений, на который возлагаются фермеры", – пишет Bloomberg.

Напомним, Организация Объединенных Наций, Турция и Украина согласовали в воскресенье план движения 31 октября для 16 судов, находящихся в турецких водах. Экспорт агропродукции по черноморским путям был приостановлен после того, как Россия заявила о выходе из "зернового соглашения". В частности, из порта не мог выйти балкер IKARIA ANGEL, на борту которого находится 40 тысяч тонн украинского зерна.

Сообщается, что план по морскому гуманитарному коридору для 16 судов (12 выходных и 4 прибывающих) был согласован сторонами 31 октября. Российская сторона была лишь проинформирована об этом.

"В соответствии с процедурами Совместного координационного центра (СКЦ), все участники координируют свои действия с соответствующими военными и другими компетентными органами для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов в рамках Черноморской зерновой инициативы", — говорится в заявлении.

Кроме того, было отмечено, что для продолжения реализации инициативы было предложено, чтобы делегации Турции и ООН предоставили 31 октября 10 инспекционных групп с целью проверки 40 судов. В рамках зерновой инициативы в Стамбуле зарегистрировано 97 судов с грузом и 15 судов, прибывающих для инспекции СКЦ, еще 89 судов подали заявки на присоединение к инициативе.

В Министерстве инфраструктуры Украины уточнили, что сегодня, 31 октября, из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 12 судов с 354,5 тысяч тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы. Среди них – балкер IKARIA ANGEL с украинской пшеницей для Эфиопии, которая находится на грани голода.

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