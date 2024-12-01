В Monobank фиксируют сбой: при чем здесь "тысяча Зеленского"

В воскресенье, 1 декабря, в работе Monobank произошел сбой. В частности, фиксируют проблемы с использованием мобильного приложения.

Кроме того, пользователи пишут о невозможности совершать транзакции.

Соучредитель банка Олег Гороховский отметил, что команда уже работает над устранением проблем.

По его словам, команда банка осознает проблему и прилагает усилия для скорейшего возобновления работы сервисов.

"Сегодня с выплатой зимней тысячи и закрытием месяца, пожалуй, приляжем ненадолго", — говорится в сообщении.

Из-за выплат клиенты начали активно оформлять заявки на получение денег через приложение "Дія".

Напомним, государственная помощь "Зимняя еПоддержка" по выплате единовременного пособия в размере 1000 грн стартовала сегодня. Теперь украинцы могут оформить заявку на соответствующую сумму средств.

Выплата предназначена не только взрослым, но и детям. Родителю можно заказать выплату средств на свой счет за каждого ребенка с помощью "Дії". Потратить деньги можно будет до конца 2025 года.

Оформить заявку на получение средств можно двумя способами – через приложение "Дія" или через "Укрпочту".

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