В monobank произошел сбой - что известно
Ажиотажный спрос на рассрочку вызвал кратковременный сбой сервиса.
У monobank из-за огромного спроса сервис «Покупка частями» на маркетплейсе monoмаркет временно не выдержал нагрузки. Пострадавшие пользователи получат компенсации.
Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский в Telegram.
«Из-за ажиотажного спроса и рукожопости сломалась „Покупка частями“ на monomarket. Уже исправляем. Всем, кто во время сбоя пытался, но не смог оформить „Покупку частями“, мы отдельно сообщим о восстановлении сервиса и добавим промокод на 100 гривен в качестве компенсации за неудобства, — написал он.
Он объяснил пользователям, что сервис «Покупка частями» уже восстанавливает работу после технического сбоя. Он призвал тех, кто срочно нуждается в промокоде, положить любой товар в корзину, ведь вскоре система снова заработает.
По его словам, что почти 10 000 промокодов уже было выдано пользователям после его сообщения.
