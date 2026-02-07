В monobank произошел сбой - что известно

Банковские карты / © Associated Press

У monobank из-за огромного спроса сервис «Покупка частями» на маркетплейсе monoмаркет временно не выдержал нагрузки. Пострадавшие пользователи получат компенсации.

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский в Telegram.

«Из-за ажиотажного спроса и рукожопости сломалась „Покупка частями“ на monomarket. Уже исправляем. Всем, кто во время сбоя пытался, но не смог оформить „Покупку частями“, мы отдельно сообщим о восстановлении сервиса и добавим промокод на 100 гривен в качестве компенсации за неудобства, — написал он.

Он объяснил пользователям, что сервис «Покупка частями» уже восстанавливает работу после технического сбоя. Он призвал тех, кто срочно нуждается в промокоде, положить любой товар в корзину, ведь вскоре система снова заработает.

По его словам, что почти 10 000 промокодов уже было выдано пользователям после его сообщения.

