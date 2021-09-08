В морском порту Черноморска построят новый пирс для приема крупнотоннажных судов

Новый двусторонний пирс длиной почти 340 метров, с размещением двух причалов по 290 метров, появится в порту «Черноморск» Одесской области.

Это позволит принимать крупнотоннажные суда типа Panamax и увеличит возможности агроэкспорта.

О подписании договора сообщил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.

«Этот проект обсуждался 13 лет, и наконец мы можем сказать, что он будет воплощен. А это — 40 млн долларов прямых инвестиций, больше экспортных возможностей для украинских производителей, новые рабочие места. Благодаря заключенному договору и у государства, и у инвестора есть гарантии и четко определенные обязательства», — комментирует министр инфраструктуры.

По договору, строительством нового пирса с причалами займется СП «Рисоил Терминал», дочерняя компания Швейцарской RISOIL SA Ассоциация морских портов, в свою очередь, провести дноуглубительные работы, увеличив глубину до 15 метров.

«Таким образом в Украине появится еще один двусторонний причал, способный принимать и качественно обрабатывать крупнотоннажные суда, жизненно необходимые для нашего агроэкспорта», — говорит Кубраков.

По его словам, порт Черноморская нуждался в дноуглублении еще 15 лет назад, и с тех пор вопрос постоянно поднимался министерством и руководством портов.

«Это важный шаг к развитию портовой инфраструктуры. Напомню, около 17 млрд грн капитальных инвестиций в ближайшие 5 лет должны быть направлены на развитие портов. Иначе мы не только потеряем какие-то потенциальные возможности, но и начнем терять объемы экспорта так же быстро, как мы потеряли портовый транзит», — отметил Кубраков.

Ранее президент Владимир Зеленский в форуме «Украина 30. Инфраструктура» рассказал о планах развития морских портов Украины по программе «Большая стройка». Среди прочего, речь идет о передаче портов в концессию, а также развитие речного транспорта.

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