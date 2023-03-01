В Москве выдвинули условие продления зернового соглашения

В Кремле заявляют об учете его интересов.

В Российской Федерации выдвинули условие на продление зерновой инициативы. Мол, Москва согласится на это только при учете ее собственных интересов.

Об этом заявили в пресс-службе российского МИД.

В сообщении ведомства отмечается, что министр иностранных дел страны-агрессорки Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу встретились 1 марта. В частности стороны обсудили перспективы реализации зерновой инициативы.

Так, Лавров отмечает, что продолжение "пакетного" соглашения относительно зерна возможно только, когда будут учтены интересы российских производителей сельхозпродукции и удобрений в плане беспрепятственного доступа на мировые рынки.

Напомним, в феврале в Москве заговорили о "нецелесообразности" продления "зернового соглашения" из-за санкций. Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил о ее "нецелесообразности", если с Москвы не будут сняты санкции, оказывающие влияние на сельскохозяйственный экспорт.

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