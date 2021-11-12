В МВФ назвали дату принятия решения о 700 млн долларов кредита для Украины

В МВФ назвали дату принятия решения о 700 млн долларов кредита для Украины

МВФ определится с траншем для Украины в этом месяце.

Совет исполнительных директоров Международного валютного фона (МВФ) планирует 22 ноября рассмотреть вопрос второго транша для Украины в объеме 700 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте МВФ.

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Совет директоров также рассмотрит вопрос продолжения программы сотрудничества с Украиной.

В МВФ ранее сообщалось, что достигнутое соглашение между правительством и МВФ поможет преодолеть кризис в экономике и здравоохранении, вызванный COVID-19, за сохранение макроэкономической и финансовой стабильности, снижение уязвимости и устранение основных препятствий для частных инвестиций.

Между МВФ и Украиной действует программа финансирования Stand-By на сумму около $5 миллиардов, подписанная в июне прошлого года. Киев сразу получил первый транш в сумме около $2,1 млрд.

Ранее сообщалось, что МВФ до конца года может перечислить Украине два транша.

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Также Международный валютный фонд утвердил распределение специальных прав заимствования (СДП) на сумму 650 млрд долларов для поддержки мировой экономики. Украина в рамках этой программы в целом получила 2,7 млрд долларов .

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