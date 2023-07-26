В МВФ озвучили последствия выхода России из "зернового соглашения"

Из-за того, что Россия вышла из "зернового соглашения", мировые цены на зерно могут вырасти на 15%.

Об этом заявил главный экономист Международного валютного фонда Пьер-Оливье Гуриншас, пишет Sky News.

В МВФ подсчитали, что стоимость зерна в мире вырастет от 10% до 15%.

Гуриншас отметил, что "зерновое соглашение сыграло очень важную роль в обеспечении достаточных поставок зерна из Украины, ослабив ценовое давление на продукты питания".

"Мы все еще оцениваем, где собираемся приземлиться, но можно предположить, что повышение цен на зерно где-то в диапазоне от 10 до 15% является разумной оценкой. Те же механизмы работают в обратном направлении, и это, вероятно, повлечет давление на повышение цен на продукты питания", — сказал он.

Как пишет издание, соглашение позволило Украине экспортировать около 33 тонн зерна по морю и стало важным фактором глобальной продовольственной безопасности. Прекращение действия соглашения может оказывать особое давление на Северную Африку, Ближний Восток и Южную Азию — регионы, наиболее зависящие от украинского зерна.

Напомним, что в Российской Федерации в день взрыва на Крымском мосту, 17 июля, заявили о прекращении действия "зернового соглашения". По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, часть соглашений, касающихся РФ, не была выполнена.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отказ Российской Федерации продлить "зерновое соглашение".

"Мы не боимся. К нам обратились компании, являющиеся владельцами кораблей. Они сказали, что они готовы, если Украина отпустит, а Турция будет пропускать — все готовы продолжать поставки зерна", — заявил президент.

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