В МВФ подтвердили свой визит в Украину в сентябре: на чем сосредоточится миссия в Киеве

Миссия МВФ будет работать в Украине в виртуальном формате.
В МВФ подтвердили виртуальный визит миссии в Украину во второй половине сентября. Оценочная миссия Международного валютного фонда сосредоточится на вопросах независимости НБУ, реформах и укреплении антикоррупционных институтов.
Об этом заявил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс во время брифинга в штаб-квартире Фонда в Вашингтоне.
Точные даты визита миссии Райс уточнить отказался. А также сказал, что не может назвать каких-либо сроков выделения следующего транша для Украины или о возможном продолжении программы.
"Не могу дать никаких деталей о таймлайне выделения денег или о расширении (программы)... Дискуссии продолжаются... Мы сосредоточимя на вопросах, связанных с укреплением управления и автономности работы Национального банка Украины, реформах в судебной сфере, восстановлением и усилением антикоррупционной структуры, а также обеспечением устойчивого фискального состояния и т.д", — заявил представитель Фонда.
Напомним
- В Национальном банке Украины предположили, что сумма второго транша по программе stand-by от Международного валютного фонда (МВФ) для Украины может составлять более 700 млн долларов.
- Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором МВФ Кристалина Георгиева по поводу выделения второго транша. Тогда Георгиева сообщила, что миссия МВФ возобновит работу в Украине уже в сентябре.