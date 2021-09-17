В МВФ подтвердили свой визит в Украину в сентябре: на чем сосредоточится миссия в Киеве

В МВФ подтвердили свой визит в Украину в сентябре: на чем сосредоточится миссия в Киеве

Миссия МВФ будет работать в Украине в виртуальном формате.

В МВФ подтвердили виртуальный визит миссии в Украину во второй половине сентября. Оценочная миссия Международного валютного фонда сосредоточится на вопросах независимости НБУ, реформах и укреплении антикоррупционных институтов.

Об этом заявил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс во время брифинга в штаб-квартире Фонда в Вашингтоне.

Точные даты визита миссии Райс уточнить отказался. А также сказал, что не может назвать каких-либо сроков выделения следующего транша для Украины или о возможном продолжении программы.

"Не могу дать никаких деталей о таймлайне выделения денег или о расширении (программы)... Дискуссии продолжаются... Мы сосредоточимя на вопросах, связанных с укреплением управления и автономности работы Национального банка Украины, реформах в судебной сфере, восстановлением и усилением антикоррупционной структуры, а также обеспечением устойчивого фискального состояния и т.д", — заявил представитель Фонда.

Напомним

В Национальном банке Украины предположили, что сумма второго транша по программе stand-by от Международного валютного фонда (МВФ) для Украины может составлять более 700 млн долларов.

по программе stand-by от Международного валютного фонда (МВФ) для Украины может составлять более 700 млн долларов. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором МВФ Кристалина Георгиева по поводу выделения второго транша. Тогда Георгиева сообщила, что миссия МВФ возобновит работу в Украине уже в сентябре.

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