В МВФ предупредили о рисках использования замороженных активов России

Дискуссии о возможном направлении замороженных российских активов в поддержку Украины должны учитывать требования международного законодательства и целостность валютной системы.

Об этом заявила директор МВФ по коммуникациям Джули Козак, передает «Интерфакс-Украина».

«Менеджмент и руководство МВФ последовательно рекомендуют, чтобы какие-либо действия, связанные с использованием замороженных активов России, соответствовали международному и национальному законодательству и не подрывали функционирование международной валютной системы. И мы уверены, что российские политики ценят эти важные соображения», — отметила Козак.

Козак также подчеркнула, что ресурсы МВФ предназначены для поддержки платежного баланса стран-членов и не имеют прямого отношения к погашению их долговых обязательств.

Ранее сообщалось, что условия программы МВФ на $8 млрд напрямую связаны с так называемым «репарационным кредитом» от ЕС на сумму 140 миллиардов евро, который предполагается обеспечить за счет замороженных российских активов.