В МВФ рассказали, что должна сделать Украина для получения следующих траншей в 2022 году

В МВФ требуют от Украины проведение ряда реформ.
Украина сможет получить от МВФ следующий транш в рамках программы Stand-by, если выполнит условия меморандума.
Об этом сообщили на сайте Министерства финансов Украины.
От Украины в 2022 году МВФ требует выполнения реформ в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, которые направлены на улучшение бизнес-климата, усиление верховенства права и борьбы с коррупцией. Если эти условия будут выполнены, то Украина сможет получить от Фонда 2,2 млрд. долларов на обеспечение своей финансовой стабильности.
"Дальнейший фокус программы сотрудничества будет сосредоточен на ключевой задаче — поддержке макроэкономической и финансовой стабильности и будет охватывать, в частности, следующие сферы: налогово-бюджетную политику; денежно-кредитную и валютно-курсовую политику; политику в финансовом секторе; структурную политику (антикоррупционное законодательство и верховенство права, реформы энергетического сектора, реформирование предприятий государственной собственности – корпоративное управление и приватизация)", — говорится в сообщении Минфина.
В министерстве также добавили, что в МВФ 8 ноября приняли решение о завершении первого пересмотра программы Stand-by и выделении второго транша в размере 700 млн долларов., а также о продлении срока ее действия до июня 2022 года.
Напомним:
- Украина и МВФ утвердили общую программу Stand-by на пять миллиардов долларов 9 июня 2020 года. Она направлена на преодоление последствий пандемии COVID-19, укрепление результатов и продление реализации важных структурных реформ в Украине.
- 12 июня Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 млрд. долларов. По плану второй транш должен составить 700 млн долларов
- В понедельник, 22 ноября, исполнительный совет Международного валютного фонда принял решение о предоставлении Украине транша в размере почти 700 млн долларов.
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