В МВФ рассказали, где Украине взять деньги на дополнительную мобилизацию

В МВФ заявили, что помогают защищать уязвимые слои населения и выплачивать зарплаты.

Глава Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Кеммер считает, что Украина должна генерировать внутренние поступления, чтобы обеспечить растущие расходы на войну и мобилизацию.

Об этом информирует " Голос Америки ".

"Я всегда подчеркиваю очень четко — мы ожидаем, чтобы генерировались внутренние поступления. Укрепление экономики, структурные реформы, поддерживающие экономическую деятельность, лучшее управление обеспечат дополнительные налоговые поступления", — заявил Кеммер.

Глава европейского офиса МВФ отметил, что украинским властям следует улучшать управление, в частности использовать Национальную стратегию доходов, утвержденную Кабинетом министров, чтобы обеспечить дополнительные расходы.

Кеммер заявил, что МВФ и другие международные доноры помогают украинскому правительству во время войны защищать уязвимые слои населения, выплачивать заработные платы и пенсии. Он заявил, что именно на это направлена программа МВФ в объеме 122 млрд. долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что новый законопроект о мобилизации стал финансовой головоломкой для Минфина и Зеленского.

Кроме того, мы ранее информировали, что экономист Олег Пендзин заявил, что в Украине не созданы дополнительные финансовые возможности для дополнительной мобилизации 500 тысяч человек.

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