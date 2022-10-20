В МВФ рассказали о влиянии вторжения РФ на экономику Украины

Фискальная политика Украины в результате атак России направлена на приоритетные расходы на оборону, социальные выплаты, гуманитарные нужды и, где это возможно, определенный ремонт критической инфраструктуры.

Об этом идет речь в отчете Международного валютного фонда.

Отмечается, что Украина в результате полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года понесла немалые человеческие жертвы, массовое перемещение граждан и существенное повреждение и разрушение инфраструктуры.

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"Влияние на экономическую деятельность было огромным: реальный ВВП резко сократился, инфляция резко возросла, торговля была значительно нарушена, а бюджетный дефицит вырос до беспрецедентного уровня. Сразу после вторжения власти быстро адаптировали монетарную политику и политику обменного курса для сохранения финансовой стабильности и стабильности обменного курса", – отметили в МВФ.

В Фонде напомнили, чтобы уменьшить значительную потерю международных резервов, обменный курс был девальвирован. В МАФ подчеркивают, что это помогло стабилизировать валютные резервы и поддерживать общую макроэкономическую и финансовую устойчивость.

"Фискальная политика направлена на приоритетные расходы на оборону, социальные выплаты, гуманитарные нужды, и, где это возможно, определенный ремонт критической инфраструктуры. Неопределенность размера потребностей в финансировании остается чрезвычайно высокой и сильно зависит от продолжительности войны и ее интенсивности, а экономические риски становятся большими, включая потенциальные дополнительные повреждения критической инфраструктуры или новыми сбоями в сельскохозяйственном и энергетическом секторах", — пояснили специалисты.

Напомним, премьер-министр Денис Шм ы галь 18 октября сообщил, что в Украину поступило 2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза. Эти средства являются первой частью пакета в размере 5 млрд. евро.