В Нацбанке назвали условия для стабилизации курса гривны: что происходит с украинской валютой

В Нацбанке назвали условия для стабилизации курса гривны: что происходит с украинской валютой

Ключевым моментом, влияющим на курс гривны, называют угрозу российского вторжения.

Директор Департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин утверждает, что вернуть стабильность курса гривни, который в последнее время теряет в стоимости, поможет деэскалация конфликта со стороны России.

Об этом он заявил на брифинге в четверг, 20 января.

"Когда будет деэскалация, валютный рынок быстро стабилизируется", — подчеркнул представитель Нацбанка.

По его словам, первые признаки стабилизации курса гривни уже наблюдаются, хотя НБУ вчера продавал валюту в незначительных объемах, а сегодня не делал интервенций вообще.

Алексей Лупин назвал положительными признаками то, что наличный рынок сильно не удалялся от межбанковского валютного курса, а Нацбанк не зафиксировал ни одного обращения об отсутствии иностранной валюты в кассе банка или обменного пункта.

Представитель Нацбанка отметил, что на баланс спроса и предложения валюты оказывают влияние фундаментальные факторы.

"Это и цены на экспортные товары, которые продолжают оставаться высокими, и денежные переводы в Украину, и экспорт ИТ-услуг – все эти фундаментальные факторы оказывают ревальвационное влияние на курс", — перечислил он.

Напомним, в четверг, 20 января, доллар и евро – подешевели. Официальные курсы валют обнародованы Национальным банком Украины.

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