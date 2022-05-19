В Нацбанке объяснили, сколько еще будут держать фиксированный курс гривны

В Нацбанке объяснили, сколько еще будут держать фиксированный курс гривны

Национальный банк Украины будет сохранять фиксированный курс, пока не будет видеть, что преимущества от этой фиксации превышают недостатки такого курсового режима.

Для возврата к гибкому обменному курсу должны быть созданы предпосылки.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

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"На самом деле, наши изменения валютно-курсовой политики очень зависят от того, по какому макроэкономическому сценарию будет жить страна. Если говорить о том, как долго мы будем сохранять фиксированный курс, то ответ очень прост: пока мы будем видеть, что преимущества от этой фиксации превышают недостатки такого курсового режима Конечно, мы хотим вернуться к гибкому, плавающему обменному курсу, но для этого должны быть созданы определенные предпосылки. Одна из них – самобалансирование валютного рынка. имея возможности влиять на него процентной ставкой – не будет очень взвешенным решением", – пояснил Николайчук.

Напомним, Национальный банк Украины принял ряд изменений в порядок функционирования валютного рынка.

Они направлены на поддержание стабильности, снижение давления на международные резервы Украины и предотвращение непродуктивного оттока капитала. А переход восстановления стандартной работы и валютной политики после окончания военного положения будет очень постепенным.

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