В Нацбанке озвучили прогноз для украинской экономики: каковы риски

Национальный банк Украины считает, что риском для украинского является не только продление войны, но и отсутствие международной помощи. Среди факторов, которые будут работать на позитив, называют высокую "адаптивность" украинцев.

Об этом во время брифинга заявил глава Нацбанка Андрей Пышный, сообщает BBC.

"Ключевым риском для инфляции и экономики остается ход полномасштабной войны. В то же время усилились риски в части международной помощи", — подчеркнул он.

По словам Пышного, в последнее время эта помощь уже не так регулярно, как в первой половине года. Более того, отмечает он, в дальнейшем ее объемы могут существенно уменьшиться. Тогда Украине, половина бюджета которой финансируется за счет этой помощи, придется искать дополнительные источники финансирования – прежде всего для покрытия зарплат бюджетникам и социальных и пенсионных выплат.

Глава Нацбанка замечает: если усилить налоговую нагрузку на экономику или восстановить печать денег, возникнут новые риски. В частности, замедлится рост и раскрутится инфляция.

"Да, мы признаем, что риски, связанные с ритмичностью поступления международной помощи, в известной степени реализовались. Мы не видим сейчас оснований для возобновления эмиссионного финансирования", — говорит руководитель НБУ.

В Нацбанке ожидают, что в ближайшее время "ритмичность" внешнего финансирования возобновится. Косвенным доказательством этого является успешный пересмотр программы сотрудничества с МВФ, рассчитанной и на то, что Украина будет получать финансовую помощь и от других партнеров.

Позитивным фактором, на который в своих прогнозах рассчитывает НБУ, "высокая адаптивность украинского бизнеса и граждан к вызовам военного времени". Это, говорит Пышный, в известной степени "нивелирует риски безопасности". Кроме того, украинский бизнес и граждане неплохо адаптировались и к тому, что курс гривны к доллару уже не фиксирован, а, как и до войны, определяется спросом и предложением.

Как сообщалось, к концу года потребность в валюте растет, поэтому происходит освоение тех расходов, которые накапливаются в течение года. Поэтому мы наблюдаем небольшое ослабление гривни в последние дни.

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