В Нацбанке прогнозируют в этом году рост потребительских цен и уменьшение украинского ВВП до 3,1%

В Нацбанке прогнозируют в этом году рост потребительских цен и уменьшение украинского ВВП до 3,1%

Прогноз инфляции остался на уровне 9,6% в год.

В Национальном банке Украины ожидают, что в 2021 году рост валового внутреннего продукта (ВВП) не достигнет даже 3,8%, а остановится на уровне 3,1%. Прогноз инфляции ухудшился относительно ожиданий, которые были в апреле этого года, и составляет 9,6% в год.

Об этом сообщили на сайте НБУ.

Ухудшение экономических показателей в Нацбанке объясняют высокими ценами на энергоносители и осложнением эпидемической ситуации, которая приводит к логистических проблемам в торговле между государствами. Эти причины заставляют ухудшать прогноз и на следующий год.

По подсчетам НБУ, рост ВВП в 2022 году может составить 3,8%, а не 4%, как планировалось ранее. Запланированного показателя украинская экономика сможет достичь только в 2023 году.

Сохранение цен на энергоносители на высоком уровне и устойчивый потребительский спрос помешают низкому снижению инфляции. По оценкам Нацбанка, пик роста потребительских цен приходится на сентябрь-октябрь этого года, после чего "инфляционный тренд развернется".

Нацбанк сохранил прогноз инфляции на 2021 год на том же уровне, который был в июле этого года, — 9,6%.

Напомним, ранее в правительстве заявляли, что рост ВВП в Украине в 2021 году предполагается на уровне 4%, а инфляция останется в пределах 8%.

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