В Нацбанке рассказали, что будет с курсом валют в Украине и как на него влияют обстрелы РФ

В Национальном банке заявили, что курс валют в Украине уже не реагирует на обстрелы РФ, а также подчеркнули, что его колебания в течение года будут несущественными.

Об этом 2 января в эфире телемарафона сообщил член Совета НБУ Василий Фурман.

"Валютный рынок, как и мы с вами, привык к обстрелам и не реагирует на них — и это плюс. В целом разница между наличным и безналичным рынком незначительна и относительно стабильна в течение последних месяцев" — сказал он.

В то же время, наличный курс, по словам Фурмана, может показывать несущественные колебания в течение года.

"По наличному курсу прогнозов Нацбанк не дает, но мы можем увидеть прогнозы отечественных или зарубежных финансовых организаций, которые говорят, что если курс и будет колебаться в ту или иную сторону, то несущественно относительно нынешних показателей", — добавил он.

Прогноз по валютному курсу 2023 года

Стоит отметить, что с 21 июля 2022 года Нацбанк снизил официальный курс гривны на 25% — до 36,57 грн/долл.

Напомним, что, по прогнозу консенсус-группы Focus Economics SL U, оптимальный курс доллара в 2023-2024 годах будет находиться на уровне 40,20-40,40 гривен за доллар. В свою очередь эксперты также отмечают, что курс валют в Украине в 2023 году будет зависеть от событий на фронте.

В то же время в госбюджете на 2023 год среднегодовой курс доллара заложен на уровне 42,2 грн/долл., а к концу следующего года он составит 45,8 грн за дол.

Читайте также: