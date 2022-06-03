В Нацбанке рассказали, планируют ли возвращаться к "свободному" курсу доллара

Нацбанк не планирует отпускать курс доллара и возвращаться к свободному курсообразованию.
Ведь еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину НБУ заморозил курс доллара на уровне 29,25 грн.
Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на замруководителя НБУ Юрия Гелетия.
Он отметил, что НБУ постоянно мониторит ситуацию на валютном рынке и реагирует на изменения. Он сказал, что возврата к плавающему курсу доллара пока не будет. Также неизвестно, когда это может произойти.
"Для этого необходимо, чтобы наступили соответствующие макроэкономические предпосылки. И это должно обеспечить, чтобы этот переход был мягким для рынка и не сопровождался шоками на нем или чрезмерными курсовыми колебаниями. Важным условием перехода от фиксированного курса к плавающему является более активная работа финансового рынка и стабилизация валютной выручки", — сообщил Гелетий.
Напомним, НБУ предлагает дополнительный импортный сбор на некритические категории.
Читайте также:
- США ввели санкции против одной белорусской и 70 российских компаний
- Воруют магниты из холодильников: российский оккупант пожаловался, что украинцы могут путешествовать по миру
- 100 дней войны: генералы и военные эксперты об итогах и решающей битве