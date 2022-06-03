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В Нацбанке рассказали, планируют ли возвращаться к "свободному" курсу доллара

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В Нацбанке рассказали, планируют ли возвращаться к "свободному" курсу доллара

Фото: pixabay.com

Нацбанк не планирует отпускать курс доллара и возвращаться к свободному курсообразованию.

Ведь еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину НБУ заморозил курс доллара на уровне 29,25 грн.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на замруководителя НБУ Юрия Гелетия.

Он отметил, что НБУ постоянно мониторит ситуацию на валютном рынке и реагирует на изменения. Он сказал, что возврата к плавающему курсу доллара пока не будет. Также неизвестно, когда это может произойти.

"Для этого необходимо, чтобы наступили соответствующие макроэкономические предпосылки. И это должно обеспечить, чтобы этот переход был мягким для рынка и не сопровождался шоками на нем или чрезмерными курсовыми колебаниями. Важным условием перехода от фиксированного курса к плавающему является более активная работа финансового рынка и стабилизация валютной выручки", — сообщил Гелетий.

Напомним, НБУ предлагает дополнительный импортный сбор на некритические категории.

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