В Нацбанке спрогнозировали темпы инфляции и высказали предположение, сколько будет продолжаться война

Национальный банк опубликовал свой прогноз по инфляции в Украине, допустив, что война России может закончиться всередине 2024 года. Эксперты прогнозируют экономический рост и уменьшение уровня инфляции.

Об этом пишет "Укринформ".

Аналитики Нацбанка считают, что, несмотря на блокировку "зернового коридора" и теракта на Каховской ГЭС в Украине в 2023 году, снизится уровень инфляции до 10,6%, а рост ВВП ожидается на уровне 2,9%. Там считают, что в 2024 году инфляция и дальше будет замедляться при условии, если активные боевые действия стихнут к середине 2024 года.

"Наш оптимизм основывается на продемонстрированной чрезвычайной адаптивности украинской экономики к вызовам полномасштабной войны, а также эффективности мер по сохранению макрофинансовой стабильности. В частности, благодаря последовательной монетарной политике и комплексу мер НБУ по увеличению привлекательности гривни, темпы роста потребительских цен стали замедляться, а валютный рынок остается устойчивым", — объяснил замглавы Нацбанка Сергей Николайчук.

Он отметил, что риски безопасности влияют на рос экономики и добавил, что НБУ не имеет экспертизы относительно того, когда закончится война.

"Вместо этого агрегируем экспертные и общественные ожидания относительно дальнейшего развития событий на фронте в собственном предположении о сохранении рисков безопасности", — пояснил Николайчук.

Экономист отметил, что продолжительность войны повлияет на темпы роста экономики, поскольку требует большего финансирования. Также война стимулирует рост миграции и значительные разрушения.

Напомним, шведский дипломат и экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Ослунд считает, что иностранные инвестиции в Украину не придут, пока власти не гарантируют надлежащего права собственности и верховенство права.

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