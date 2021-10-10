В Нацбанке выпускают новую памятную медаль: как она выглядит

В Нацбанке выпускают новую памятную медаль: как она выглядит

Медаль "25-летие Конституционного Суда Украины" диаметром 35 мм изготовлена из нейзильбера. Она выйдет тиражом 10 000 экземпляров.

12 октября Национальный банк Украины вводит в обращение новую памятную медаль в честь 25-летия Конституционного Суда Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Памятная медаль посвящена органу конституционной юрисдикции, призванному обеспечивать конституционную законность и верховенство Конституции Украины, соответствие законов, других нормативных актов органов законодательной и исполнительной власти Конституции Украины, охрану конституционных прав и свобод личности.

На аверсе медали вверху — малый Государственный Герб Украины, под которым надпись УКРАИНА; в центре — фрагмент здания Конституционного Суда, имеет вид развернутой книги, год чеканки - 2021 (внизу); логотип Банкнотно-монетного двора НБУ (слева на фоне здания).

На реверсе медали на зеркальном фоне размещен логотип Конституционного Суда Украины, под которым надписи: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД УКРАИНЫ (полукругом на матовом фоне), 25 лет (внизу).

Напомним, Нацбанк продолжает регистрировать коллекторские компании. Список пополнили 7 юридических лиц.

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