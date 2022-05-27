В "Нафтогазе" рассказали, что будет с ценами на газ и тепло для украинцев

В "Нафтогазе" рассказали, что будет с ценами на газ и тепло для украинцев

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" с 1 июня установила новые цены на природный газ для предприятий теплокоммунэнерго.

Однако тарифы на газ и тепло для населения останутся неизменными.

Об этом сообщает прессслужба "Нафтогаза".

"Информация, которая была распространена в ряде средств массовой информации относительно того, что в Украине цена на отопление будет повышена в три раза, является манипулятивной", — говорится в сообщении пресс-службы.

10 мая Кабинет министров одобрил проект закона, который, в частности, предусматривает введение моратория на повышение цен на природный газ и тарифов на тепловую энергию и сопутствующие услуги.

“Принявший правительством законопроект предусматривает, что часть международной финансовой помощи для Украины будет использована для сдерживания тарифов. Этими средствами будет компенсирована разница между экономически обоснованными и текущими тарифами, в частности, для ТКЭ”, – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы НАК, этот механизм также позволит ТКЭ рассчитываться по новым ценам на газ с "Нафтогазом" и погасить просроченную задолженность.

Ранее сообщалось, что во время войны люди стали меньше платить за коммуналку. Правительство просит по возможности платить платежи, чтобы поддержать коммунальную сферу и экономику в целом. Чтобы легче это сделать, часть тарифов была заморожена.

Тарифы на коммунальные услуги:

Тарифы на электроэнергию заморозили в апреле на шесть месяцев. Те, кто потребляет до 250 кВт*ч (весь объем потребления) будут платить по 1,44 гривны за 1 кВт*ч, те, кто свыше 250 кВт-ч (за весь объем потребления) по 1,68 гривны за 1 кВт-ч

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