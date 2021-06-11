В "Нафтогазе Украины" проводят обыски из-за неуплаты 3 миллиардов гривен

Правоохранители заявили, что собрали достаточно доказательств, которые могут говорить о факте уклонения от уплаты налогов.

Государственная фискальная служба проводит обыски в НАК "Нафтогаз Украины" по делу об уклонении должностных лиц от уплаты НДС на сумму 2,7 миллиардов гривен.

Об этом 11 июня сообщила пресс-служба ГФС в Facebook.

"Государственная фискальная служба продолжает расследование в уголовном производстве по факту возможного уклонения должностных лиц АО НАК "Нафтогаз Украины" от уплаты НДС на сумму 2,7 млрд грн. Сейчас ГФС проводит ряд обысков в помещениях упомянутой компании", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, от октября 2015 по сей день служащие НАК не завершили процедуру таможенного оформления газа, приобретенного у российского "Газпрома", в результате чего в госбюджет не поступило 2,7 млрд грн НДС.

"Предприятия-производители тепловой энергии фактически не потребляют газ, находящийся в газотранспортной системе (ГТС) Украины, однако "Нафтогаз" не оформляет документы по поставкам газа и не подписывает соответствующих актов приема-передачи, мотивируя это тем, что газ фактически не поставляется, а предоставляется услуга балансировки газа в ГТС, в результате чего операции по поставке газа документально не оформляются", — отмечают в ГФС.

Правоохранители отметили, что собрали достаточно доказательств, которые могут говорить о факте уклонения от уплаты налогов. В частности, добыты доказательства, что служебные лица НАК "Нафтогаз Украины" не подавали к Энергетическую таможню ГФС полного пакета документов, на основании которого Таможенный орган Украины мог бы провести таможенную очистку природного газа.

При этом, отметили в ведомстве, правовую оценку действиями должностных лиц "Нафтогаза", а также сумму ущерба, будет установлено в ходе предварительного расследования и судебно-экономической экспертизы.

Напомним, президент Владимир Зеленский прокомментировал освобождение от должности руководителя НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева. По его словам, "Нафтогаз" показал минус 11 млрд убытков в этом году. Вместе с тем президент убежден, что государственная компания должна быть прибыльной, поэтому правительство приняло решение как главный акционер НАК "Нафтогаз" сменить руководство.

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