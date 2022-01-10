В "Нафтогазе" заявили о "пока незначительном" росте добычи газа впервые за три года

В "Нафтогазе" заявили о "пока незначительном" росте добычи газа впервые за три года

Однако в целом годовая добыча природного газа в 2021 году была меньше, чем в 2020-м.

"Нафтогаз" впервые за три года продемонстрировал "пока незначительный" рост добычи газа.

Об этом рассказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

По его словам, эта положительная тенденция продолжается с середины 2021 года.

Так, в декабре удалось добыть 1,1 млрд куб. м газа. Это на 2,6 млн куб. м больше, чем за аналогичный период 2020 года.

"Соответственно, растут и среднесуточные показатели добычи (38,3 млн куб. м в декабре 2021 против 38,1 млн куб. м в декабре 2020 года)", — отметил Витренко.

Глава "Нафтогаза" рассказал об инициативах по увеличению собственной добычи:

Модернизация производства . К примеру, обновленная Краснодонецкая компрессорная станция на Шебелинском месторождении даст дополнительно 100 млн куб. м газа в 2022 году;

. К примеру, обновленная Краснодонецкая компрессорная станция на Шебелинском месторождении даст дополнительно 100 млн куб. м газа в 2022 году; Запуск новых скважин . "Нефтегаз" планирует добывать 200 тыс. куб. м газа ежесуточно из недавно пробуренной скважины на Скидановском месторождении;

. "Нефтегаз" планирует добывать 200 тыс. куб. м газа ежесуточно из недавно пробуренной скважины на Скидановском месторождении; Оптимизация добычи из существующих месторождений.

Однако в целом годовая добыча природного газа в 2021 году составила 13,67 млрд куб. м. Это почти на 3,97% меньше, чем в 2020 году.

В прессслужбе "Нафтогаза" добавили, что в 2021 году в Украине запустили в работу 50 новых скважин (тогда как в 2020-м – 41 скважина), из них:

11 скважин с дебитом более 100 тыс. куб. м газа в сутки;

3 скважины с дебитом более 250 тыс. куб. м газа в сутки.

В конце года одна из таких высокодебитных скважин открыла новое Моспановское месторождение Харьковской области. Там добывают более 200 тысяч куб. м голубого топлива в сутки.

Ранее Юрий Витренко заявил, что военные России срывают разведку Украины в Черном море.

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