В НАПК объяснили, нужно ли декларировать "ковидную тысячу"

Счет для зачисления помощи в рамках программы "єПідтримка" закрывается банком (без заявления получателя помощи) через 4 месяца со дня зачисления помощи независимо от факта его использования.

"Ковидную тысячу", полученную в рамках программы "єПідтримка" за полный курс вакцинации от коронавируса, не нужно декларировать.

Об этом сообщает в Facebook Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).

"Нужно ли указывать тысячу гривен как доход? Нет, ведь эти средства не являются доходом для целей декларирования", — отмечают в НАПК.

В сообщении отмечается, что денежную помощь в размере 1 тыс. грн от государства вакцинированные граждане получат не наличными, а как цифровой ваучер, который можно будет потратить только на определенный перечень услуг и товаров. К тому же, если их не использовать в течение 4-х месяцев, они автоматически вернутся в государственный бюджет.

"Поскольку средства, полученные в рамках программы, будут предоставляться исключительно в безналичной форме, будут зачисляться на специальный счет, не будут подлежать налогообложению, то такие средства не являются доходом. Следовательно, их не нужно будет указывать в декларации", - объясняют в НАПК и добавляют, что необходимо декларировать специальный счет, который необходимо указать в разделе 12.1. "Банковские и другие финансовые учреждения, в которых открыты счета субъекта декларирования или членов его семьи".

"Для гражданина, который желает принять участие в программе, будет открываться виртуальный счет, и если такой счет будет открыт в течение не менее половины дней в течение отчетного периода (для декларации перед увольнением) или по состоянию на конец отчетного периода (для деклараций всех видов), то его нужно будет декларировать.", – отметили в Агентстве.

Напомним, 19 декабря в Украине стартовала государственная программа "єПідтримка" — полностью вакцинированные против коронавируса граждане начали получать 1000 грн. Потратить эти деньги можно на спортзал, книги, концерты, театры и кинотеатры. А людям от шестидесяти лет – еще и на лекарства.

Так, подать заявку можно в приложении "Дия" с помощью нескольких кликов. Воспользоваться программой могут граждане Украины старше 18 лет при наличии "зеленого" сертификата в приложении "Дия".

Как получить выплату за вакцинацию:

Оформите специальную карту "єПідтримка" в одном из банков-партнеров. Каждый день к проекту будут присоединяться новые. Открыть можно будет и онлайн, и офлайн. Получить деньги на обычную карту нельзя.

Загрузите приложение "Дия" и авторизуйтесь.

Убедитесь, что у вас есть "зеленый" сертификат в приложении "Дия". Как отмечают: сертификат из портала "Дия" или бумажный от семейного врача не подходят . Получить COVID-сертификат в приложении "Дия" сейчас можно как с ID-картой, так и с паспортом-книжкой.

. Получить COVID-сертификат в приложении "Дия" сейчас можно как с ID-картой, так и с паспортом-книжкой. Зайдите в раздел Услуги и выберите "єПідтримка".

Выберите для выплаты карту "єПідтримка" и ждите поступления денег.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.